Безпека буде кращою: Польща запустить завтра в космос супутник

Завтра в понеділок, 29 березня, Польща запустить у космос супутник, що посилить переваги країни, а також безпеку держави.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Уже 30 березня о 12:20 за польським часом із бази ВПС США Ванденберг заплановано запуск чергового супутника MikroSAR з угруповання POLSARI", - написав він.

За словами чиновника, це буде ще один крок на шляху до створення незалежних супутникових розвідувальних можливостей Збройних сил Польщі. Причому супутники діятимуть незалежно від погодних умов і часу доби.

"На практиці це означає: кращу ситуаційну обізнаність, швидше ухвалення рішень і реальне зміцнення безпеки держави", - резюмував Цезарій Томчик.