ua en ru
Нд, 29 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Безпека буде кращою: Польща запустить завтра в космос супутник

20:43 29.03.2026 Нд
2 хв
Країна зможе проводити розвідку незалежно від погодних умов і часу доби
aimg Едуард Ткач
Безпека буде кращою: Польща запустить завтра в космос супутник Фото: запуск буде з американської бази (x.com/CTomczyk)

Завтра в понеділок, 29 березня, Польща запустить у космос супутник, що посилить переваги країни, а також безпеку держави.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Уже 30 березня о 12:20 за польським часом із бази ВПС США Ванденберг заплановано запуск чергового супутника MikroSAR з угруповання POLSARI", - написав він.

За словами чиновника, це буде ще один крок на шляху до створення незалежних супутникових розвідувальних можливостей Збройних сил Польщі. Причому супутники діятимуть незалежно від погодних умов і часу доби.

"На практиці це означає: кращу ситуаційну обізнаність, швидше ухвалення рішень і реальне зміцнення безпеки держави", - резюмував Цезарій Томчик.

Безпека Польщі

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Польща продовжила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою аж до 1 жовтня 2026 року. Причиною такого рішення країна назвала загрозу гібридної міграційної атаки з боку Росії та Білорусі.

Також ми писали, що в Польщі планують запустити серійне виробництво мініракет протиповітряної оборони Mark 1, які призначені для боротьби з дронами. Йдеться про виробництво 10 тисяч одиниць на рік.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Космічна розвідка
Новини
