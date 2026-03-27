Президент Польщі підписав важливий для України закон про добровольців

15:42 27.03.2026 Пт
2 хв
Закон надасть польським добровольцям важливі гарантії
aimg Ірина Глухова
Президент Польщі підписав важливий для України закон про добровольців Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що звільняє від відповідальності польських добровольців, які воюють на боці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Читайте також: Іноземним бійцям нададуть ширші можливості у ЗСУ

Згідно з новими правилами, поляки, які проходили службу у Збройних силах України, повинні подати письмову декларацію до Міністерства національної оборони Польщі.

У документі необхідно вказати дату та місце початку і завершення служби. При цьому декларація подається під загрозою кримінальної відповідальності за неправдиві дані та підпадає під режим захисту секретної інформації.

Автори законопроєкту наголосили, що документ не заохочує участь громадян Польщі у війні проти Росії та не створює жодних додаткових умов для вступу до української армії.

Його мета - виключно гарантувати, що такі особи не будуть притягнуті до відповідальності за відповідні правопорушення.

Закон передбачає так званий принцип «прощення та забуття» щодо окремих дій, зокрема вступу до іноземного війська без дозволу, вербування та порушення положень законів про оборону Польщі.

Документ був внесений до Сейму депутатами Громадянської коаліції ще у грудні 2024 року.

Амністія поширюється на дії, вчинені у період з 6 квітня 2014 року до набрання чинності законом, і стосується виключно служби в Збройних силах України, які Польща визнає легітимними.

Водночас вона має вибірковий характер і не охоплює найманську військову діяльність, заборонену міжнародним правом.

Іноземці в ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у підрозділах Сухопутних військ ЗСУ служать іноземці з понад 75 країн, які беруть участь у захисті України від російської агресії.

Щомісяця близько 600 громадян інших держав підписують контракти зі Збройними силами України.

Також стало відомо, що іноземні добровольці беруть участь у бойових операціях на найбільш напружених ділянках фронту, посилюючи стійкість оборони України.

