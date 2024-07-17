Польща проведе масштабну операцію на кордоні з Білоруссю
Польща готує масштабну операцію "Безпечне Підляшшя" на кордоні з Білоруссю. До неї залучать 17 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Комиша, якого цитує RMF24.
Глава Міноборони Польщі разом з міністром внутрішніх справ Томашем Семоняком провели спільну нараду щодо зміцнення східного кордону країни.
Операція "Безпечне Підляшшя" на кордоні з Білоруссю стартує 1 серпня. До неї залучать близько 17 тисяч солдатів. Керувати операцією буде 18-та механізована дивізія.
За словами міністра оборони, для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, зокрема ті, які брали участь у місії в Косові.
У Польщі також позитивно оцінили створення буферної зони на східному кордоні. За словами польських урядовців, кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася вдвічі.
"Це дуже конкретний результат, пов'язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону", – зазначив міністр внутрішніх справ.
Конфлікт Польщі та Білорусі
Нагадаємо, що конфлікт Польщі та Білорусі триває протягом декількох років. Йому передувала криза на кордоні, коли Білорусь направила незаконних мігрантів до польського кордону.
Конфлікт загострився на початку повномасштабної війни в Україні, оскільки Білорусь активно підтримує РФ. Крім того, на білоруській території розміщувалися і продовжують перебувати російські військові.
Польща укріпляє кордон з Білоруссю і анонсувала будівництво сучасних фортифікацій. Варшава вирішила обмежити доходи Мінська від транзиту, тому запроваджує перевірки на кордоні.
Також балтійські країни та Польща запропонували ЄС побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.