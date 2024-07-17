Польша проведет масштабную операцию на границе с Беларусью

Польша готовит масштабную операцию "Безопасное Подляшье" на границе с Беларусью. К ней привлекут 17 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Комыша, которого цитирует RMF24.

Глава Минобороны Польши вместе с министром внутренних дел Томашем Семоняком провели совместное совещание по укреплению восточной границы страны.

Операция "Безопасное Подляшье" на границе с Беларусью стартует 1 августа. К ней привлекут около 17 тысяч солдат. Руководить операцией будет 18-я механизированная дивизия.

По словам министра обороны, для обучения солдат на границе были командированы полицейские, в том числе участвовавшие в миссии в Косово.

В Польше также положительно оценили создание буферной зоны на восточной границе. По словам польских чиновников, количество попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое.

"Это очень конкретный результат, связанный с тем, что мы отодвинули контрабандистов от самой границы", - отметил министр внутренних дел.