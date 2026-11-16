Польща пропонує посадити ЄС за стіл переговорів замість Росії на саміті зі США та Китаєм

"Я вважаю, що це непотрібне підвищення Росії до статусу глобальної наддержави, якою вона вже давно не є. Це має бути зустріч у трикутнику Китай - Сполучені Штати - Європейський Союз", - наголосив Сікорський.

Він також висловився щодо перспектив переговорів про завершення війни Росії проти України.

"Я знаю, що потрібно для успіху цих переговорів. Акцент має бути зроблений на агресорі, а не на жертві агресії", - підкреслив глава МЗС Польщі.

На його переконання, санкції проти Росії мають регулярно оновлюватись. Він пояснив це тим, що змінюються компанії та інші структури, які допомагають Москві продавати й транспортувати нафту.

Польський міністр також назвав втрату європейського ринку вуглеводнів одним із найболючіших санкційних ударів для Росії. Через обмеження Москва змушена продавати менше нафти й отримує за неї менше коштів.

Саміт США, Росії та Китаю

Нагадаємо, тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна має відбутися 19 листопада у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС.

Водночас підготовка до саміту супроводжувалася розбіжностями між Вашингтоном і Пекіном щодо формату переговорів. Китай наполягав на регламентованій зустрічі, тоді як США хотіли вільнішої дискусії. Через це тристоронні переговори опинилися під загрозою зриву.