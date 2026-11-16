Польща пропонує посадити ЄС за стіл переговорів замість Росії на саміті зі США та Китаєм

У Польщі вважають, що участь Росії в саміті зі США та Китаєм невиправдано підвищить статус Москви. Натомість там пропонують запросити ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах.
"Я вважаю, що це непотрібне підвищення Росії до статусу глобальної наддержави, якою вона вже давно не є. Це має бути зустріч у трикутнику Китай - Сполучені Штати - Європейський Союз", - наголосив Сікорський.
Він також висловився щодо перспектив переговорів про завершення війни Росії проти України.
"Я знаю, що потрібно для успіху цих переговорів. Акцент має бути зроблений на агресорі, а не на жертві агресії", - підкреслив глава МЗС Польщі.
На його переконання, санкції проти Росії мають регулярно оновлюватись. Він пояснив це тим, що змінюються компанії та інші структури, які допомагають Москві продавати й транспортувати нафту.
Польський міністр також назвав втрату європейського ринку вуглеводнів одним із найболючіших санкційних ударів для Росії. Через обмеження Москва змушена продавати менше нафти й отримує за неї менше коштів.
Нагадаємо, тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна має відбутися 19 листопада у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС.
Водночас підготовка до саміту супроводжувалася розбіжностями між Вашингтоном і Пекіном щодо формату переговорів. Китай наполягав на регламентованій зустрічі, тоді як США хотіли вільнішої дискусії. Через це тристоронні переговори опинилися під загрозою зриву.
Водночас Путін хоче використати зустріч для обговорення завершення війни в Україні.
Однак у Білому домі заявили, що питання України під час тристоронніх переговорів порушувати не планують. Натомість Трамп хоче обговорити з Путіним і Сі Цзіньпіном скорочення ядерних озброєнь.