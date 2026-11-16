Польша предлагает посадить ЕС за стол переговоров вместо России на саммите с США и Китаем

"Я считаю, что это ненужное повышение России до статуса глобальной сверхдержавы, которой она уже давно не является. Это должна быть встреча в треугольнике Китай - Соединенные Штаты - Европейский Союз", - подчеркнул Сикорский.

Он также высказался по поводу перспектив переговоров о завершении войны России против Украины.

"Я знаю, что нужно для успеха этих переговоров. Акцент должен быть сделан на агрессоре, а не на жертве агрессии", - подчеркнул глава МЗС Польши.

По его убеждению, санкции против России должны регулярно обновляться. Он объяснил это тем, что меняются компании и другие структуры, помогающие Москве продавать и транспортировать нефть.

Польский министр также назвал потерю европейского рынка углеводородов одним из самых болезненных санкционных ударов для России. Из-за ограничений Москва вынуждена продавать меньше нефти и получает за нее меньше средств.

Саммит США, России и Китая

Напомним, трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина должна состояться 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

В то же время подготовка к саммиту сопровождалась разногласиями между Вашингтоном и Пекином по формату переговоров. Китай настаивал на регламентированной встрече, в то время как США хотели более свободной дискуссии. Поэтому трехсторонние переговоры оказались под угрозой срыва.