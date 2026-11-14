У Білому домі розкрили, чи говоритимуть Трамп, Путін і Сі Цзіньпін про Україну

У Білому домі підтвердили, що питання війни в Україні не порушуватимуть під час тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії в Шеньчжені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Білому домі повідомили, що під час зустрічі в Китаї президент США Дональд Трамп планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном скорочення ядерних озброєнь.

Речниця адміністрації Олівія Уельс пояснила, що американський президент вважає поширення такої зброї серйозною загрозою.

"Він обговорить питання скорочення ядерної зброї у світі, поширення якої, на думку президента Трампа, є дуже небезпечним", - заявила Уельс під час телефонної розмови з журналістами.

Зустріч трьох лідерів має відбутися 19 листпада в Китаї. Очікується, що переговори пройдуть на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені.

Чи порушуватимуть питання війни в Україні

Окремо представник американської адміністрації повідомив, що Трамп не планує порушувати питання війни Росії проти України. За його словами, Вашингтон останнім часом провів багато зустрічей із російською стороною, тоді як Китай не залучений до цього переговорного напряму.

"Останнім часом ми мали багато зустрічей із росіянами, але Китай, власне, не є частиною цього напрямку, тому обговорювати там питання України не видається доречним", - пояснив чиновник.

Також не очікується, що американський президент проводитиме окрему двосторонню зустріч із Путіним. Не планується й обговорення доступу України до супутникового зв'язку Starlink, який надає компанія SpaceX Ілона Маска.

Сам Маск супроводжуватиме Трампа під час поїздки до Китаю, проте не братиме участі в переговорах американського президента з лідерами Росії та КНР.

Переговори Трампа Путіна і Сі Цзіньпіна в Китаї

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що тристоронній саміт Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна опинився під загрозою через розбіжності США та Китаю щодо формату переговорів.

Пекін наполягав на регламентованій зустрічі, тоді як Вашингтон хотів вільнішої дискусії. Водночас Китай допускав обговорення України, якщо це питання заздалегідь внесуть до порядку денного.