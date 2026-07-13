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Польша поставила точку по вопросу миротворцев в Украине, но помочь готова

16:49 13.07.2026 Пн
2 мин
Какую помощь Варшава готова предоставить Украине после войны?
aimg Мария Науменко
Польша поставила точку по вопросу миротворцев в Украине, но помочь готова Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
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Возможная миротворческая миссия в Украине может получить поддержку Польши, но без участия военных. В Варшаве уже назвали формат, который считают приемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского перед встречей Коалиции желающих в Париже.

"Мы готовы предоставить логистическую платформу для возможной миротворческой операции в Украине, но участие польской армии в такой операции было бы нецелесообразным", - заявил Сикорский.

В то же время глава польской дипломатии подчеркнул, что Варшава считает участие США в поддержке Украины и будущей системе гарантий безопасности "желательной и очень важной".

По его словам, именно Украина имеет право определять собственное будущее, в частности, формат международной поддержки и гарантий безопасности после завершения войны.

Отдельно Сикорский прокомментировал исторические споры между Польшей и Украиной. По его мнению, они "прежде всего мешают Украине", а настоящее примирение возможно только на основе правды и честного осмысления прошлого.

Вопросы дальнейшей поддержки Украины и возможных практических решений по гарантиям безопасности планируют обсудить во время встречи Коалиции желающих в Париже.

Напомним, ранее Польша заявила о готовности помочь Украине модернизировать истребители МиГ-29.

В Варшаве подчеркнули, что финансирование этих работ должна обеспечить Украина или государства-партнеры. Польская сторона также заявила о готовности продолжать переговоры при соблюдении принципа взаимности.

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