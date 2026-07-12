Польща готова допомогти Україні модернізувати МіГ-29, але є умова

Польща готова допомогти Україні модернізувати винищувачі МіГ-29, однак витрати на це повинна взяти на себе українська сторона або союзники.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Косіняк-Камиш прокоментував повідомлення, згідно з якими Україна мала застереження щодо технічного стану польських МіГів, заявивши про готовність допомогти з модернізацією літаків.

"Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти, але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати", - сказав він.

За словами польського міністра, досягти угоди з цього питання реально, але "має бути дотримано принцип взаємності".

Косіняк-Камиш також наголосив, що зараз "безумовно, хороших новин набагато більше, ніж було ще кілька днів тому".

"Українська сторона повернулася до переговорів, я відкритий до діалогу, але має бути дотримано принцип взаємності, принцип справжньої солідарності", - зазначив глава Міноборони Польщі.