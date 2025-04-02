Вища освіта в Польщі. Як українцям вступити на навчання і чи треба складати НМТ

Польща залишається однією із найпопулярніших країн серед українців, які вирішили здобути вищу освіту за кордоном. Торік там навчалось понад 45 тисяч студентів з України.

РБК-Україна розповідає про те, які умови вступу українців у Польщі у 2025 році.

Які умови вступу для українців

Для вступу у більшість державних ВНЗ Польщі українці мають надати результати НМТ, втім є низка приватних закладів, які цього не вимагають. З детальними умовами вступу можна ознайомитись на сайті конкретного ВНЗ.

Обов'язковим для здобуття вищої освіти у Польщі є знання польської або англійської на високому рівні. Свої знання потрібно підтвердити сертифікатом.

Необхідний рівень польської мови:

В1 (для приватних ВНЗ);

В2 (для державних ВНЗ),

С1 (для безкоштовного навчання у державних ВНЗ).

При навчанні англійською мовою нею потрібно володіти на рівні В2. Підтвердити свої знання можна сертифікатами: TOEFL i BT-55+, IELTS-6.0, LCCI - II, TOEIC-730-855, а оцінка в атестаті з англійської повинна бути не нижче 9 балів.

Польські університети мають автономію, тому можуть самі вирішувати формат вступу. Для деяких достатньо подати необхідний пакет документів, а деякі можуть додатково ще влаштовувати співбесіду.

Чи можна вступити на безплатну форму навчання

Українці можуть претендувати на безплатну форму навчання у Польщі, якщо відповідають певним вимогам, а саме: знають польську на рівні С1 і це підтверджує Державний сертифікат, а також мають карту поляка, або посвідку на проживання (Karta stałego pobytu), або PESEL UKR.

Вступ відбувається на конкурсній основі, але варто врахувати, що не всі університети мають безплатну форму навчання для українців.

Безплатно навчатись українці можуть у:

Вроцлавській політехніці;

Ягеллонському університеті;

Краківському державному економічному університеті;

Державному університеті "Люблінська політехніка";

Державному університеті Марії Кюрі-Склодовської;

Варшавському університеті економіки.

Також українці можуть вступити на безкоштовній основі до технікумів Польщі після 9-10 класів.

За певних обставин українці можуть претендувати на безкоштовну форму навчання у Польщі (фото: Freepik)

Які документи потрібні для вступу

Для вступу абітурієнтам потрібно підготувати пакет документів, зробити присяжний переклад та поставити апостиль.

Необхідний пакет документів:

атестат і додаток до атестата про отримання повної загальної середньої освіти або

диплом бакалавра і додаток (при вступі на магістратуру);

медична довідка форма № 086/о;

4 кольорові фотографії розміром 3,5 × 4,5 см;

ксерокопія українського паспорта - основні сторінки з відмітками паспорта;

ксерокопія закордонного паспорта;

свідоцтво про народження (для неповнолітніх);

дозвіл від батьків на навчання у Польщі (для неповнолітніх), який завірений нотаріально;

сертифікат, який підтверджує знання польської або англійської (залежно від обраної мови навчання);

результати НМТ за необхідності.

Скільки коштує навчання у Польщі

Вартість навчання на популярних навчальних програмах у польських університетах коливається від 4 000 до 72 000 злотих (40,6 - 731 тисяча гривень) за 1 рік навчання. Ціна залежить від навчального закладу, вибраного факультету, мови здобуття освіти, а також форми навчання.

Найдорожчими є спеціальності:

медична сфера - до 72 000 злотих (731 тисяча гривень);

управління - 20 200 злотих (202 тисячі гривень);

економіка - 20 200 злотих (202 тисячі гривень);

фінанси та бухгалтерський облік - 20 200 злотих (202 тисячі гривень)

IT - 20 000 злотих (200 тисяч гривень).

Найдешевшими є спеціальності:

англійська філологія - 8 600 злотих (86 тисяч гривень);

логістика - 7 800 злотих (78 тисяч гривень);

педагогіка - 6 360 злотих (63 тисячі гривень);

мехатроніка - 5 500 злотих (55 тисяч гривень);

акушерство - 5 200 злотих (52 тисячі гривень).

Ціни вказані за денну форму навчання, заочна майже вдвічі дешевша.

Додамо, що більшість ВНЗ мають гуртожитки, вартість проживання у них коливається від 400 до 550 злотих на місяць.