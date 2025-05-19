Без польської мови, але з дипломом: як українцям у Польщі здобути освіту англійською

У Польщі можна здобути освіту навіть без знань польської мови. Низка університетів пропонують англомовні навчальні програми, втім вони значно дорожчі за польські.

РБК-Україна розповідає про те, які умови для навчання англійською в Польщі та скільки коштує така освіта.

Як здобути освіту в Польщі англійською мовою

Українці у Польщі мають право безкоштовно здобути вищу освіту, але тільки якщо володіють польською на рівні С1 і мають відповідний сертифікат. Навчання англійською може бути тільки на платній основі.

Щоб навчатись англійською мовою, потрібно надати ВНЗ офіційне підтвердження (міжнародний сертифікат) знання на рівні не нижче B2. Університети приймають наступні сертифікати:

TOEFL - 60-78 балів

IELTS - від 5,5 балів

На деякі спеціальності можна вступити без мовного сертифіката, а саме: ІТ, логістику, управління, англійську філологію та інші.

Для вступу, окрім сертифіката, абітурієнтам потрібно подати копії атестата про середню освіту, мотиваційний лист, рекомендації та інші документи, що вимагає конкретний ВНЗ. У більшості випадків університети просять українців надати результати НМТ.

Варто врахувати, що вартість навчання англійською мовою значно вища, ніж польською. Окрім цього, є менший вибір спеціальностей. Втім, польську мову все одно доведеться вивчити хоча б на побутовому рівні, щоб спокійно комунікувати в країні.

Де можна навчатись англійською і скільки це коштує

У Польщі англійською мовою викладають як у приватних, так і державних закладах. При цьому є широкий вибір спеціальностей.

Найпрестижніші ВНЗ з англомовними програмами та вартість навчання у них:

Варшавський університет: 2000-5200 євро в рік;

Краківський економічний університет: 1500-2000 євро в рік;

Економічний університет у Вроцлаві: 2000-3000 євро в рік;

Академія фінансів та бізнесу Вістула: 1500-2500 євро в рік;

Варшавська школа економіки : 3600-5000 євро в рік;

Польсько-японська академія інформаційних технологій: 3000-3500 євро в рік;

Ягеллонський університет у Кракові: 2000-4000 євро в рік;

Люблінська політехніка: 2000-2500 євро в рік;

Університет Марії Кюрі-Склодовської: 2000-4000 євро в рік;

Академія ім. Леона Козьмінського в Варшаві: 3000-4500 євро в рік;

Вища школа суспільної психології у Варшаві: 2000-4500 євро в рік;

Академія суспільних наук: 1500-2300 євро в рік.

Варшавський університет пропонує велику кількість освітніх програм, які можна опанувати англійською мовою (фото: Вікіпедія)