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Польща почала зміцнювати кордон із Білоруссю протитанковими їжаками (фото)

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Польща , Четвер 09 березня 2023 19:35
Польща почала зміцнювати кордон із Білоруссю протитанковими їжаками (фото) Фото: Польща почала зміцнювати кордон із Білоруссю протитанковими їжаками (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 березня, Польща почала зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

"У лютому почалося встановлення укріплень на кордоні з Калінінградською областю", - йдеться у повідомленні.

Вже сьогодні військовослужбовці почали встановлювати укріплення на кордоні з Білоруссю.

За його словами, це елемент польської стратегії оборони та стримування.

Нагадаємо, що Польща вирішила посилити заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. На кордоні з Калінінградською областю вже зводяться перші укріплення.

Окрім того, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

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