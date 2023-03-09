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Польша начала укреплять границу с Беларусью противотанковыми ежами (фото)

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Польша, Четверг 09 марта 2023 19:35
Польша начала укреплять границу с Беларусью противотанковыми ежами (фото) Фото: Польша начала укреплять границу с Беларусью противотанковыми ежами (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 9 марта, Польша начала укреплять границу с Беларусью и устанавливает там противотанковые ежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

"В феврале началась установка укреплений на границе с Калининградской областью", - говорится в сообщении.

Уже сегодня военнослужащие начали устанавливать укрепления на границе с Беларусью.

По его словам, это элемент польской стратегии обороны и сдерживания.

Напомним, что Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью. На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления.

Кроме того, Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.

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