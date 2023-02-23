Польща посилює заходи безпеки на кордоні з РФ та Білоруссю: зводяться перші укріплення (фото)
Польща вирішила посилити заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. На кордоні з Калінінградською областю вже зводяться перші укріплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
"Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування", - написав він.
Блащак повідомив, що перші укріплення вже будуються на кордоні з Калінінградською областю.
Як повідомлялося раніше, Польща збиралася будувати електронне загородження на кордоні з Калінінградською областю.
Окрім того, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.
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