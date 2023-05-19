Польща після візиту спецпредставника Китаю закликала Пекін тиснути на РФ

Варшава закликала Китай тиснути на Російську Федерацію після зустрічі заступника міністра закордонних справ Польщі Войцеха Гервеля зі спеціальним посланником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі, Варшава сподівається, що Китай "чинитиме тиск на Росію, щоб вона повернулася до дотримання принципів міжнародного права і засудить російську агресію".

Також він відзначив, що Польща ніколи не визнає частини України, які Росія незаконно окупувала, російськими.

Візит спецпредставника Китаю

26 квітня, президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді ж сторони домовились про турне спеціального представника Пекіну Лі Хуея, який має відвідати Україну, Польщу, Францію, ФРН та РФ для обговорення можливості врегулювання російської повномасштабної військової агресії проти нашої країни.

Вже 17 квітня міністра закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з Хуеєм. Сторони порушили низку питань, серед яких були питання взаємодії України та Китаю на двосторонньому рівні, а також відновлення стійкого та справедливого миру щодо нашої країни.

Зокрема спецпредставник зустрівся з Володимиром Зеленським, а також керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.