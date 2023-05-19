Польша после визита спецпредставителя Китая призвала Пекин давить на РФ
Варшава призвала Китай давить на Российскую Федерацию после встречи замминистра иностранных дел Польши Войцеха Гервеля со специальным посланником Китая по делам Евразии Ли Хуэем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам заместителя министра иностранных дел Польши, Варшава надеется, что Китай "будет оказывать давление на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению принципов международного права и осудит российскую агрессию".
Также он отметил, что Польша никогда не признает части Украины, которые Россия незаконно оккупировала, российскими.
Визит спецпредставителя Китая
26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Тогда же стороны договорились о турне специального представителя Пекина Ли Хуэя, который должен посетить Украину, Польшу, Францию, ФРГ и РФ, чтобы обсудить возможность урегулирования российской полномасштабной военной агрессии против нашей страны.
Уже 17 апреля министра иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Хуэем. Стороны подняли ряд вопросов, среди которых были вопросы взаимодействия Украины и Китая на двустороннем уровне, а также восстановление устойчивого и справедливого мира в отношении нашей страны.
В частности, спецпредставитель встретился с Владимиром Зеленским, а также руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
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