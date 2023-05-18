Формула миру, полонені та вивезення дітей. В ОП розповіли про зустріч зі спецпредставником Китаю

В Офісі президента провели брифінг щодо безпекової ситуації в Україні для китайської делегації на чолі зі спеціальним представником уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Єрмак подякував Китаю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він зазначив, що наша країна поважає недоторканність кордонів інших держав, як це передбачено Статутом ООН.

Керівник ОП підкреслив, що Україна у захисті від агресора діє виключно в межах норм міжнародного права та Статуту ООН. До того ж, держава хоче встановити стійкий та справедливий мир, відновити свою територіальну цілісність, як передбачено в українській формулі миру.

Так, Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба детально розповіли про десять пунктів формули миру президента Володимира Зеленського. Керівник ОП зазначив, що мирний план містить вичерпні відповіді на всі виклики, які створила ця війна.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру", - зазначив Єрмак.

Окрім того, начальник Головного управління розвідки Мініоборони Кирило Буданов та заступник керівника ОП Роман Машовець поінформували членів урядової делегації Китаю про ситуацію на фронті, втрати окупантів та нещодавні масовані ракетні атаки РФ на об’єкти української цивільної інфраструктури та спричинені ними жертви серед цивільних.

Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про українських полонених, як цивільних, так і військових, яких утримує Росія. Він поінформував про порушення прав людей і воєнні злочини, які скоює РФ.

Радник - уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила про незаконне вивезення росіянами українських дітей та їхньому примусовому всиновленні в РФ. Вона закликала долучитися до міжнародних зусиль з повернення українців додому.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів китайській урядовій делегації про зусилля України та партнерів щодо продовження дії "зернової угоди", яку намагалася зірвати країна-агресор. Він підкреслив важливість забезпечення безперешкодного руху суден зерновим коридором, оскільки це підтримує стабільність на світовому ринку продовольства та зменшує ризик продовольчих криз у найуразливіших країнах Азії та Африки.

До того ж, міністр енергетики Герман Галущенко та посол України в КНР Павло Рябікін розповіли представникам Китаю про небезпеки у зв'язку із захопленням Росією Запорізької АЕС. Вони зауважили, що перебування на станції російської військової техніки та солдатів, що фактично захопили в заручники персонал АЕС, збільшує ядерні ризики для всього континенту, і наголосили, що станція має бути демілітаризована, як це передбачає українська формула миру.