UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Польща підняла по тривозі винищувачі через ракетний удар по Україні

Фото: Польща піднімала винищувачі 28 липня (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Польща разом із країнами-союзниками в ніч на 28 липня піднімала в повітря винищувачі через ракетний удар Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Оперативного командування Збройних сил Польщі в соціальній мережі Х.

"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почалися повітряні операції", - повідомили у відомстві.

За словами польських військових, за тривогою було піднято чергові пари винищувачів, а системи ППО і радіолокаційної розвідки приводилися в найвищий ступінь бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - розповіли у відомстві.

Комбінована атака на Україну 28 липня

У ніч на 28 липня Росія атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед" і ракетами. Ще з вечора РФ запустила безпілотники, через що в низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Києві. Мер Віталій Кличко підтверджував, що працювала ППО.

Пізніше вибухи пролунали в Києві та Запоріжжі. Як стало відомо, у Дарницькому районі української столиці через ворожу атаку вилетіли вікна в багатоповерховому житловому будинку. У результаті постраждали люди, зокрема дитина.

О 4:02 Повітряні сили повідомили про запуск ворожих ракет. Тривога поширилася на західні області України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійна в Україні