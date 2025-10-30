UA

Польща підняла в повітря винищувачі через масований обстріл України

Ілюстративне фото: винищувачі F-16 (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Польська авіація розпочала операцію в своєму повітряному просторі через масований обстріл України аеробалістичними ракетами з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

"Через атаку Російської Федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі", - ідеться у повідомленні. 

Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі наявні сили та ресурси, що є в його розпорядженні.

Зокрема, піднято в повітря винищувачі та літак раннього радіолокаційного виявлення, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено у найвищий рівень бойової готовності.

Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, котрі знаходяться під загрозою, зазначають в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування", - ідеться в повідомленні. 

Коли польська авіація піднімалась по тривозі

Як писало РБК-Україна, у ніч на 5 жовтня Військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО піднімали в повітря авіацію через масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні.

Тоді Російська Федерація знову завдала ударів по об’єктах, розташованих на території України.

В ніч з 4 на 5 жовтня російська армія вчинила комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну: агресор запустив у напрямку України більше сотні "шахедів" та крилаті ракети "Калібр".

До цього Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною 13 вересня.

У ніч на 10 вересня Росія також здійснила масовану атаку на Україну. Крім цього, тієї ночі ворожі дрони залетіли в Польщу. Проти них було застосовано бойову авіацію.

Тоді польські військові вперше збивали безпілотники, які порушили повітряний простір країни.

