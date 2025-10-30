Польша подняла в воздух истребители из-за массированного обстрела Украины

Польская авиация начала операцию в своем воздушном пространстве из-за массированного обстрела Украины аэробаллистическими ракетами со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
"Из-за атаки Российской Федерации на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал все силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении.
В частности, подняты в воздух истребители и самолет раннего радиолокационного обнаружения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высокий уровень боевой готовности.
Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, которые находятся под угрозой, отмечают в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.
Как писало РБК-Украина, в ночь на 5 октября Военно-воздушные силы Польши и стран союзников по НАТО поднимали в воздух авиацию из-за масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине.
Тогда Российская Федерация снова нанесла удары по объектам, расположенным на территории Украины.
В ночь с 4 на 5 октября российская армия совершила комбинированную ракетно-пушечную атаку на Украину: агрессор запустил в направлении Украины более сотни "шахедов" и крылатые ракеты "Калибр".
До этого Польша подняла в небо свою авиацию из-за дронов РФ над Украиной 13 сентября.
В ночь на 10 сентября Россия также осуществила массированную атаку на Украину. Кроме этого, той ночью вражеские дроны залетели в Польшу. Против них была применена боевая авиация.
Тогда польские военные впервые сбивали беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны.