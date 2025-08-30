Польща підняла в повітря авіацію через масований обстріл України

"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польських та союзних ВПС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативний командувач Збройних сил Республіки Польща підняв чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

Вжиті заходи мають на меті забезпечення безпеки на територіях, що межують із районами, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування ЗСР моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", - додали у ЗС Польщі.