Масована атака на Запоріжжя: є влучання та поранені (фото)

Росіяни в ніч на 30 серпня масовано атакували Запоріжжя дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання та є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зокрема, починаючи з самої ночі у Запорізькій області лунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Вибухи було чути і в Запоріжжі.

"Пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа - такі наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Росіяни ударили щонайменше трьома БпЛА по місту", - написав Федоров о 03:29.

Паралельно у ДСНС уточнили, що атака сталася в проміжку з 01:46 по 01:58. Внаслідок влучання загорілися три житлові будинки.

"Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 20 кв.м. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає, дані уточнюються", - йшлося у повідомленні.

Ближче до ранку ворог запустив по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Відомо, що вони летіли в напрямку Дніпра та Запоріжжя. Також Федоров інформував про загрозу балістики. Водночас стало відомо про нові наслідки.

"В Запоріжжі на деяких вулицях зникло світло внаслідок ворожих ударів. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків одразу, як дозволить безпекова ситуація", - написав Федоров о 04:04.

Трохи пізніше він опублікував перше фото, зазначивши, що у місті зруйновано приватний будинок.

Приблизно через півгодини він уточнив, росіяни атакували місто видами озброєння. Внаслідок атаки є влучання, поранені та почалася пожежа.

"Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя... Є влучання в житлову забудову. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється", - сказано у дописі о 04:38.

Наразі з'явилися оприлюднено нові кадри наслідків атаки.