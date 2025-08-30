RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Польша подняла в воздух авиацию из-за массированного обстрела Украины

Фото: из-за обстрелов Украины, подняты в воздух истребители польских ВВС и союзников (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Польша и авиация стран-союзников в ночь на 30 августа подняла в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В связи с очередным нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный командующий Вооруженных сил Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.

Принятые меры имеют целью обеспечение безопасности на территориях, граничащих с районами, которые находятся под угрозой.

"Оперативное командование ВСР мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ВС Польши.

 

Обстрел Украины 30 августа

В ночь на 30 августа российские военные нанесли комбинированный воздушный удар по Украине.

С вечера 29 августа, агрессор запустил в направлении страны ударные дроны "Шахед".

Позже из района Новороссийска были запущены крылатые ракеты "Калибр".

Позже в Днепре прогремели взрывы.

Также враг атаковал дронами и ракетами Запорожье. В городе вспыхнули пожары в частном секторе, есть пострадавшие.

Подробнее о массированной атаке РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов