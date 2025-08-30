Польша подняла в воздух авиацию из-за массированного обстрела Украины

"В связи с очередным нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный командующий Вооруженных сил Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.

Принятые меры имеют целью обеспечение безопасности на территориях, граничащих с районами, которые находятся под угрозой.

"Оперативное командование ВСР мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ВС Польши.