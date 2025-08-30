ua en ru
Дніпро масовано атакували ракетами: у місті пролунало багато вибухів

Дніпро, Субота 30 серпня 2025 04:33
Фото: на Дніпро вчинено комбіновану атаку дронами і ракетами (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи масовано обстріляли дронами і ракетами Дніпро. У місті пролунало багато вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, область зазнала масованої атаки. У місті лунали вибухи.

"Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо. Загроза зберігається. Будьте у безпечному місці до відбою", - написав Лисак о 04:09.

О 04:22 моніторингові пабліки повідомили про рух ударних дронів у напрямку міста Дніпро. Загалом у місті пролунало більше десяти вибухів.

Оновлено 05:25

О 05:06 військові повідомили про рух балістичної ракети на Павлоград, а о 05:14 - про рух швидкісної цілі на Дніпро/Павлоград.

О 05:18 повідомлялося про рух крилатої ракети на Павлоград.

О 05:22 Повітряні сили повідомили про наближення крилатих ракет до міста Дніпро.

Масована повітряна атака РФ

В ніч на 30 серпня, російські військові масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед", а також балістичними і крилатими ракетами.

Крім того, близько 03:30 агресор запустив у напрямку України крилаті ракети "Калібр". Вони рухалися курсом на Дніпро і Запоріжжя.

Також зафіксовано ймовірні пуски ракет з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
