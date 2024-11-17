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Польща підняла бойову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Неділя 17 листопада 2024 07:17
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Польща підняла бойову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні Фото: у Польщі підняли в повітря авіацію через ракетну атаку по Україні (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У зв'язку з масштабним ракетним обстрілом Росії території України, військове командування Республіки Польща підняло в повітря вітчизняну та союзницьку авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.

Зазначається, що через масований напад Російської Федерації, яка завдає ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил (ГЗС) активізував усі наявні в його розпорядженні сили і засоби, піднято на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності", - йдеться у повідомленні.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами.

Оперативне командування ГЗС здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Новина оновлюється…

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