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Польша подняла боевую авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Воскресенье 17 ноября 2024 07:17
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Польша подняла боевую авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине Фото: в Польше подняли в воздух авиацию из-за ракетной атаки по Украине (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В связи с масштабным ракетным обстрелом России территории Украины, военное командование Республики Польша подняло в воздух отечественную и союзническую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование польской армии в соцсети Х.

Отмечается, что из-за массированного нападения Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил (ГВС) активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - отмечается в сообщении.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами.

Оперативное командование ГЗС осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Массированная ракетная атака РФ на Украину

Ночью российские военные подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95. Всего насчитывалось до 17 бортов.

Также агрессор вывел в море корабли с большим запасом ракет "Калибр".

Около 6:00 были зафиксированы пуски ракет стратегической авиацией, из Крыма и из Черного моря.

Впоследствии в Киеве прогремели мощные взрывы.

В одном из центральных районов столицы пылает крыша жилого дома. Есть пострадавшие.

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