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Росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників

Неділя 17 листопада 2024 05:56
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Росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників Фото: російська авіація запустила ракети в напрямку України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети в напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників", - йдеться у повідомленні від 5:42.

О 5:55 моніторингові канали повідомили про повторні пуски ракет і пускові маневри з району Астрахані.

Якщо пуски реальні - ракети залетять у повітряний простір України о 06:30 - 07:00.

Нічна повітряна атака Росії

Ввечері у суботу, 16 листопада, російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько 3:00 у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.

Згодом у Повітряних силах повідомили про зліт у Росії 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродромів "Оленья" та "Енгельс". Вони направилися у регіон Каспійського моря.

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Ту-95
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