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Ракетна атака: в одному з районів Києва палає дах житлового будинку

Київ, Неділя 17 листопада 2024 06:56
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Ракетна атака: в одному з районів Києва палає дах житлового будинку Фото: у центрі Києва горить дах житлового будинку (Павло Петров/ДСНС)
Автор: Валерій Савицький

Україна перебуває під масованим ракетним обстрілом Росії. У центрі Києва через падіння уламків ракети палає дах житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

За словами мера, палає дах одного з будинків у Печерському районі. Всі служби прямують на місце.

"Внаслідок ракетного удару по Києву через падіння уламків в Печерському районі сталося загорання на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено 7:00

Начальник КМВА повідомив, що попередньо, внаслідок атаки є один постраждалий. Людину передали медикам.

Масований ракетний обстріл України

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Також агресор вивів у Чорне море 4 кораблі, що здатні одночасно запустити 24 ракети типу "Калібр".

Близько 6:00 були зафіксовані пуски ракет стратегічною авіацією, з Чорного моря і з території Криму.

О 6:40 у Києві пролунала серія потужних вибухів. Працюють сили ППО.

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