У Києві було чути вибухи під час ракетної атаки, працює ППО
Фото: у Києві пролунали вибухи через ракетну атаку (колаж РБК-Україна)
У Києві вранці у неділю 17 листопада пролунали вибухи під час ворожої ракетної атаки. У столиці триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація.
Вибухи в районі столиці було чути близько під на сьому ранку.
Перед тим фіксувався рух крилатої ракети у напрямку Києва.
Місцевих мешканців закликали негайно прямувати в укриття.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка в Telegram.
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