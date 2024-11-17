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У Києві було чути вибухи під час ракетної атаки, працює ППО

Київ, Неділя 17 листопада 2024 06:39
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У Києві було чути вибухи під час ракетної атаки, працює ППО Фото: у Києві пролунали вибухи через ракетну атаку (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вранці у неділю 17 листопада пролунали вибухи під час ворожої ракетної атаки. У столиці триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація.

Вибухи в районі столиці було чути близько під на сьому ранку.

Перед тим фіксувався рух крилатої ракети у напрямку Києва.

Місцевих мешканців закликали негайно прямувати в укриття.

У Києві було чути вибухи під час ракетної атаки, працює ППО

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка в Telegram.

Новина доповнюється....

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Київ ППО Вибухи Ракетна атака
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