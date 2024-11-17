У Києві було чути вибухи під час ракетної атаки, працює ППО

Фото: у Києві пролунали вибухи через ракетну атаку (колаж РБК-Україна)

У Києві вранці у неділю 17 листопада пролунали вибухи під час ворожої ракетної атаки. У столиці триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація.

Вибухи в районі столиці було чути близько під на сьому ранку. Перед тим фіксувався рух крилатої ракети у напрямку Києва. Місцевих мешканців закликали негайно прямувати в укриття. "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка в Telegram. Новина доповнюється....