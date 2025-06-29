Польща піднімала військову авіацію через комбінований удар РФ по Україні

Польща разом із країнами-союзниками цієї ночі, 29 червня, піднімала в повітря військові літаки через російську комбіновану атаку на Україну.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Twitter-акаунт (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах на території України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзна авіація", - повідомили у військовому відомстві.

Зазначається, що було задіяно всі наявні сили та засоби. Зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів.

Ба більше, польська сторона привела до найвищого ступеня бойової готовності наземні засоби ППО та радіолокаційної розвідки.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у відомстві.