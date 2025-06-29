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Польша поднимала военную авиацию из-за комбинированного удара РФ по Украине

Воскресенье 29 июня 2025 06:09
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Польша поднимала военную авиацию из-за комбинированного удара РФ по Украине Фото: истребитель ВВС Польши F-16 (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Польша вместе со странами-союзниками этой ночью, 29 июня, поднимала в воздух военные самолеты из-за российской комбинированной атаки на Украину.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-аккаунт (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В связи с нападением Российской Федерации, наносящей удары по объектам на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что были задействованы все имеющиеся силы и средства. В частности, в воздух были подняты дежурные пары истребителей.

Кроме того, польская сторона привела в наивысшую степень боевой готовности наземные средства ПВО и радиолокационной разведки.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ведомстве.

Удар по Украине 29 июня

Россияне осуществили комбинированную атаку на украинские города. Сначала они запустили дроны, из-за чего воздушная тревога была объявлена из-за атаки практически во всех областях.

Также ночью взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По Украине были запущены крылатые ракеты.

В Кременчужском районе из-за комбинированного удара на предприятии произошел пожар. Также удару подверглось Запорожье, а в Черкасской области пострадали три человека.

Подробнее о ночной атаке РФ на Украину читайте в материале РБК-Украина.

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