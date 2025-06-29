Польша поднимала военную авиацию из-за комбинированного удара РФ по Украине

Польша вместе со странами-союзниками этой ночью, 29 июня, поднимала в воздух военные самолеты из-за российской комбинированной атаки на Украину.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter-аккаунт (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В связи с нападением Российской Федерации, наносящей удары по объектам на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что были задействованы все имеющиеся силы и средства. В частности, в воздух были подняты дежурные пары истребителей.

Кроме того, польская сторона привела в наивысшую степень боевой готовности наземные средства ПВО и радиолокационной разведки.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ведомстве.