UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща не передасть Україні всі свої винищувачі МіГ-29

Фото: Павел Яблонський (facebook.com/paweljabIonski)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща не передасть для потреб України всі винищувачі МіГ-29, які перебувають на озброєнні країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, повідомляє РБК-Україна з посилання на RMF 24.

"Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні", - сказав він.

Яблонський зазначив, що літаки будуть передавати послідовно для того, аби ці поставки були ефективними. Разом з цим буде здійснюватися й зміцнення безпеки Польщі.

Зазначимо, що польські медіа повідомляли, що країна має на озброєнні 40 літаків МіГ-29, проте Військово-повітряні сили використовують лише 29 з них. Решту літаків не ремонтували і не модернізували роками.

Нагадаємо, 16 березня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна передасть Україні чотири літаки МіГ-29 найближчими днями.

Тим часом Україна отримала чотири МіГ-29 від Словаччини. Загалом країна планує передати нашим захисникам 13 винищувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійськова допомога