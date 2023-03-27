RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша не передаст Украине все свои истребители МиГ-29

Фото: Павел Яблонский (facebook.com/paweljabIonski)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша не передаст для нужд Украины все истребители МиГ-29, которые находящиеся на вооружении страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

"Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украины", - сказал он.

Яблонский отметил, что самолеты будут передаваться последовательно для того, чтобы эти поставки были эффективными. При этом будет осуществляться и укрепление безопасности Польши.

Отметим, что польские медиа сообщали, что у страны есть 40 самолетов МиГ-29 на вооружении, однако Военно-воздушные силы используют только 29 из них. Остальные самолеты не ремонтировали и не модернизировали годами.

Напомним, 16 марта президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в ближайшие дни.

Тем временем Украина получила четыре МиГ-29 от Словакии. В общей сложности страна планирует передать нашим защитникам 13 истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВоенная помощь