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Польща очікує на субсидії від ЄС для транзиту українського зерна

Варшава, П'ятниця 22 вересня 2023 13:10
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Польща очікує на субсидії від ЄС для транзиту українського зерна Фото: міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща та інші сусіди України очікують субсидій від Європейського союзу для транзиту українського зерна. При цьому Варшава категорично проти експорту продукції з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса в ефірі Польського радіо.

"Ми як коаліція п'яти країн підтримуємо пропозицію єврокомісара сільського господарства Януша Войцеховського про те, щоб ЄС субсидіював транспортування зерна, щоб зробити його прибутковим. Україна й бізнес хотіли б просто вивозити зерно через польсько-український кордон і повертатись назад, засипати Польщу й по всьому", - сказав він.

Телус заявив, що планує обговорили цю проблему з міністром сільського господарства України Миколою Сольським. За його словами, це може статися наступного тижня.

"Я сказав міністру Сольському, що нам потрібно разом створити механізми, які гарантуватимуть, що зерно та інші продукти їхали туди, куди вони повинні їхати, тобто туди, куди їхали до війни в Україні", - додав польський міністр.

Він наголосив, що попри заборону на експорт, "коридори солідарності" продовжують працювати. За словами Телуса, у лютому через Польщу транзитом проїхали 114 000 тонн аграрної продукції з України, а у червні - понад 260 000 тонн.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. У Польщі своєю чергою зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання".

Детальніше про те, що відбувається між Україною та Польщею - у матеріалі РБК-Україна.

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