Польща обурена ударом РФ по їх заводу у Вінниці: знову викликали дипломата

Польща викликала представника посольства Російської Федерації через удар по заводу компанії Barlinek у Вінниці 16 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Польщі.
Вчора, 16 липня, польське Міністерство закордонних справ викликало представника посольства Російської Федерації. Це відбулось після чергової атаки російських військових на Україну.
Під час російських ударів було пошкоджено завод компанії "Barlinek", що розташований у Вінниці,
"Напад на завод компанії "Barlinek" у Вінниці, який є польською власністю і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", - пояснили в міністерстві.
Відзначимо, що дане підприємство займається виготовленням покриття для підлоги.
РБК-Україна писало, що під час обстрілу Вінниці, російські терористи атакували безпілотниками завод польської компанії Barlinek.
На цей інцидент ще вчора відреагував і голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослав Сікорський.
За словами Сікорського, який провів розмову з керівником заводу, стало відомо, що удар по заводу був навмисним й здійснювався з трьох напрямків.
Ба більше, внаслідок атаки є поранені, серед яких двоє з важкими опіками.
Детальніше про реакцію глави польського МЗС, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що у ніч із 15 на 16 липня Росія завдала чергового масштабного удару по Україні, застосувавши балістичну ракету типу "Іскандер-М" та близько 400 ударних дронів "Шахед" та безпілотників-імітаторів.
За даними Повітряних сил, на ранок 16 липня українська ППО знищила 198 дронів, ще 145 були втрачені з радарного спостереження.
Ударів загалом зазнали Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області. Зокрема у Вінниці внаслідок атаки було зафіксовано суттєве забруднення повітря.
Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.
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