Польша возмущена ударом РФ по их заводу в Виннице: снова вызвали дипломата

Россияне ударили по польскому Barlinek

РБК-Украина писало, что во время обстрела Винницы, российские террористы атаковали беспилотниками завод польской компании Barlinek.

На этот инцидент еще вчера отреагировал и глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский.

По словам Сикорского, который провел разговор с руководителем завода, стало известно, что удар по заводу был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений.

Более того, в результате атаки есть раненые, среди которых двое с тяжелыми ожогами.

Подробнее о реакции главы польского МИД, можно узнать в материале РБК-Украина.

Атака на Украину 16 июля

Заметим, что в ночь с 15 на 16 июля Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, применив баллистическую ракету типа "Искандер-М" и около 400 ударных дронов "Шахед" и беспилотников-имитаторов.

По данным Воздушных сил, на утро 16 июля украинская ПВО уничтожила 198 дронов, еще 145 были потеряны с радарного наблюдения.

Ударам в целом подверглись Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области. В частности в Виннице в результате атаки было зафиксировано существенное загрязнение воздуха.

Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

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