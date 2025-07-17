Польща обурена ударом РФ по їх заводу у Вінниці: знову викликали дипломата

Польща викликала представника посольства Російської Федерації через удар по заводу компанії Barlinek у Вінниці 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Польщі.

Відзначимо, що дане підприємство займається виготовленням покриття для підлоги.

"Напад на завод компанії "Barlinek" у Вінниці, який є польською власністю і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", - пояснили в міністерстві.

Під час російських ударів було пошкоджено завод компанії "Barlinek", що розташований у Вінниці,

Вчора, 16 липня, польське Міністерство закордонних справ викликало представника посольства Російської Федерації. Це відбулось після чергової атаки російських військових на Україну.

Росіяни вдарили по польському Barlinek

РБК-Україна писало, що під час обстрілу Вінниці, російські терористи атакували безпілотниками завод польської компанії Barlinek.

На цей інцидент ще вчора відреагував і голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослав Сікорський.

За словами Сікорського, який провів розмову з керівником заводу, стало відомо, що удар по заводу був навмисним й здійснювався з трьох напрямків.

Ба більше, внаслідок атаки є поранені, серед яких двоє з важкими опіками.

Детальніше про реакцію глави польського МЗС, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Атака на Україну 16 липня

Зауважимо, що у ніч із 15 на 16 липня Росія завдала чергового масштабного удару по Україні, застосувавши балістичну ракету типу "Іскандер-М" та близько 400 ударних дронів "Шахед" та безпілотників-імітаторів.

За даними Повітряних сил, на ранок 16 липня українська ППО знищила 198 дронів, ще 145 були втрачені з радарного спостереження.

Ударів загалом зазнали Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області. Зокрема у Вінниці внаслідок атаки було зафіксовано суттєве забруднення повітря.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.