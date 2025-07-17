Польша возмущена ударом РФ по их заводу в Виннице: снова вызвали дипломата
Польша вызвала представителя посольства Российской Федерации из-за удара по заводу компании Barlinek в Виннице 16 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши.
Вчера, 16 июля, польское Министерство иностранных дел вызвало представителя посольства Российской Федерации. Это произошло после очередной атаки российских военных на Украину.
Во время российских ударов был поврежден завод компании "Barlinek", расположенный в Виннице,
"Нападение на завод компании "Barlinek" в Виннице, который является польской собственностью и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", - пояснили в министерстве.
Отметим, что данное предприятие занимается изготовлением напольных покрытий.
Россияне ударили по польскому Barlinek
РБК-Украина писало, что во время обстрела Винницы, российские террористы атаковали беспилотниками завод польской компании Barlinek.
На этот инцидент еще вчера отреагировал и глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский.
По словам Сикорского, который провел разговор с руководителем завода, стало известно, что удар по заводу был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений.
Более того, в результате атаки есть раненые, среди которых двое с тяжелыми ожогами.
Подробнее о реакции главы польского МИД, можно узнать в материале РБК-Украина.
Атака на Украину 16 июля
Заметим, что в ночь с 15 на 16 июля Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, применив баллистическую ракету типа "Искандер-М" и около 400 ударных дронов "Шахед" и беспилотников-имитаторов.
По данным Воздушных сил, на утро 16 июля украинская ПВО уничтожила 198 дронов, еще 145 были потеряны с радарного наблюдения.
Ударам в целом подверглись Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области. В частности в Виннице в результате атаки было зафиксировано существенное загрязнение воздуха.
Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.
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