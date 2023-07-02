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Польща направила додаткові сили для охорони кордону з Білоруссю

Фото: Польща направила додаткові сили для охорони кордону з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польща направить 500 правоохоронців до свого кордону з Білоруссю через напружену ситуацію.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму", – написав Камінський.

За словами міністра, правоохоронці приєднаються до 5 тисяч прикордонників й 2 тисяч солдатів, які охороняють безпеку цього кордону.

Згідно з даними прикордонної служби Польщі, в суботу 187 осіб намагались нелегально перетнути кордон з Білорусі.

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Внаслідок невдалого бунту засновник ПВК Євген Пригожин заявив, що їде до Білорусі. Пізніше стало відомо, що частину його бойовиків також перекинуть на білоруську територію.

Польща відреагувала на заяви росіян та прийняла рішення укріпити кордон з Білоруссю. На думку голови Міноборони країна-окупант може використовувати найманців для провокацій.

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