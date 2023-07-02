Польша направила дополнительные силы для охраны границы с Беларусью

"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма", - написал Каминский.

По словам министра, правоохранители присоединятся к 5 тысячам пограничников и 2 тысячам солдат, которые охраняют безопасность этой границы.

Согласно данным пограничной службы Польши, в субботу 187 человек пытались нелегально пересечь границу из Беларуси.

Россия перемещает "вагнеровцев" в Беларусь

Вследствие неудачного бунта основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что уезжает в Беларусь. Позже стало известно, что часть его боевиков также перебросят на белорусскую территорию.

Польша отреагировала на заявления россиян и приняла решение укрепить границу с Беларусью. По мнению главы Минобороны страна-оккупант может использовать наемников для провокаций.