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Польша направила дополнительные силы для охраны границы с Беларусью

Фото: Польша направила дополнительные силы для охраны границы с Беларусью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польша направит 500 правоохранителей к своей границе с Беларусью из-за напряженной ситуации.

Об этом заявил министр внутренних дел Мариуш Каминский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма", - написал Каминский.

По словам министра, правоохранители присоединятся к 5 тысячам пограничников и 2 тысячам солдат, которые охраняют безопасность этой границы.

Согласно данным пограничной службы Польши, в субботу 187 человек пытались нелегально пересечь границу из Беларуси.

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Вследствие неудачного бунта основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что уезжает в Беларусь. Позже стало известно, что часть его боевиков также перебросят на белорусскую территорию.

Польша отреагировала на заявления россиян и приняла решение укрепить границу с Беларусью. По мнению главы Минобороны страна-оккупант может использовать наемников для провокаций.

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