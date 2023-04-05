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Польща надасть Україні черговий пакет військової допомоги, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Польща погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Погоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні і кожному й кожній з наших воїнів більше сили", - заявив президент.

Оновлено 20:30

Міністр Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик уточнив, яке саме озброєння Україна закупить у його країни.

"Україна купує 150 "Росомах", три ротні модулі самохідних мінометів Rak, 100 ПЗРК Piorun у польських заводів. Ми віримо, що після війни чудова польська військова техніка в багатьох випадках буде основним екіпіруванням української армії", - написав Дворчик.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України сьогодні перебуває з офіційним візитом в Польщі разом з українською делегацією.

Також під час спільної пресконференції з Моравецьким, Зеленський заявив про те, що на полі бою України вже працюють танки, які були раніше передані Польщею нашим воїнам.

Агентство розкриває усі подробиці візиту президента до Польщі в матеріалі РБК-Україна.

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