Польша предоставит Украине очередной пакет военной помощи, - Зеленский

"Согласован новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, на юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждой из наших воинов больше силы", - заявил президент.

Обновлено 20:30

Министр Совета министров Польши Михал Дворчик уточнил, какое именно вооружение Украина закупит у его страны.

"Украина покупает 150 "Росомах", три ротных модуля самоходных минометов Rak, 100 ПЗРК Piorun у польских заводов. Мы верим, что после войны превосходная польская военная техника во многих случаях будет основной экипировкой украинской армии", - написал Дворчик.