Польща місяцями блокує українські пошукові роботи жертв Волинської трагедії, - посол

Україна систематично видає дозволи на проведення ексгумаційних та пошукових робіт у місцях пам'яті, однак сама місяцями чекає на аналогічні рішення від варшавської сторони.

Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю RMF 24 .

Декілька місяців спроб та відмови

Дипломат наголосив, що Київ не чинить перешкод для польської сторони та діє через робочу групу. Натомість українська сторона стикається з бюрократичними перепонами.

"Я б закликав польську сторону видати хоча б один дозвіл на пошукові роботи в Польщі", - підкреслив Боднар.

За його словами, Україна вже кілька місяців намагається отримати погодження бодай для однієї локації, однак щоразу одержує відмови чи обмеження з боку офіційної Варшави.

Відновлення пошуків та контекст подій

Перед цим в Українському інституті національної пам'яті сповістили про завершення ексгумації останків жертв Другої світової війни на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області.

Міжвідомча співпраця триває на тлі складної спільної історії: