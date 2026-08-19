Польша месяцами блокирует украинские поисковые работы жертв Волынской трагедии, - посол
Украина систематически выдает разрешения на проведение эксгумационных и поисковых работ в местах памяти, однако сама месяцами ждет аналогичных решений от варшавской стороны.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью RMF 24.
Несколько месяцев попыток и отказа
Дипломат подчеркнул, что Киев не препятствует польской стороне и действует через рабочую группу. В то же время украинская сторона сталкивается с бюрократическими препятствиями.
"Я бы призвал польскую сторону выдать хотя бы одно разрешение на поисковые работы в Польше", - подчеркнул Боднар.
По его словам, Украина уже несколько месяцев пытается получить согласование хотя бы для одной локации, однако каждый раз получает отказ или ограничение со стороны официальной Варшавы.
Восстановление поисков и контекст событий
Перед этим в Украинском институте национальной памяти известили о завершении эксгумации останков жертв Второй мировой войны на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая в Волынской области.
Межведомственное сотрудничество продолжается на фоне сложной совместной истории:
- В годы Второй мировой войны на Волыни происходили взаимные этнические чистки с участием УПА с украинской стороны и Армии Краевой и других формирований - с польской.
- Исторические события получили название Волынская трагедия (в польской историографии - Волынская резня).
- Оценки количества погибших разнятся - жертвами чисток стали от 25 до 100 тысяч поляков и от нескольких тысяч до 24 тысяч украинцев.
Отношения Украины и Польши
Напомним, вопрос исторической памяти и Волынской трагедии остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева.
В частности, Сейм Польши принял новое постановление к годовщине событий на Волыни, после чего Украина призвала Польшу к равноправному диалогу.
В то же время, польская сторона продолжает выдвигать требования по переосмыслению истории, заявляя, что Польша требует от Украины признания Волынской трагедии геноцидом для дальнейшей евроинтеграции.
Несмотря на политические разногласия, стороны продолжают практическое сотрудничество на местах памятных событий. Недавно Украина и Польша завершили эксгумацию жертв в двух бывших селах Волыни.