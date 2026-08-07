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Україна і Польща завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії у двох селах

18:51 07.08.2026 Пт
2 хв
Серед знайдених останків - чоловіки, жінки та діти
aimg Валерія Абабіна
Україна і Польща завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії у двох селах Фото: Ексгумаційні роботи у Острівках та Волі Островецькій (https://x.com/ipngovpl)
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На Волині завершилися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Українські та польські фахівці підняли останки жителів, які загинули у серпні 1943 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український інститут національної пам'яті та Інститут національної пам'яті Республіки Польща.

Ексгумацію провели фахівці ТзОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" спільно з польськими колегами - співробітниками Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Роботи тривали з 13 липня по 7 серпня.

Фаховий нагляд пошуковців та антрополога забезпечив Український інститут національної пам'яті. Місця поховань були визначені під час пошукових робіт ще у квітні цього року.

За даними української сторони, на території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 осіб, а на території Острівок - шести.

Фото: Ексгумаційні роботи у Острівках та Волі Островецькій (https://x.com/ipngovpl)

Ще один останок ексгумували біля кладовища навпроти меморіалу, проте період поховання досі встановлюють. Серед загиблих - чоловіки, жінки та діти.

Польська сторона повідомила, що загалом вилучено останки 55 людей, зокрема 26 дітей.

Також знайдено та збережено понад 300 особистих речей, а пошуки провели й у раніше недосліджених місцях.

Під час робіт відібрали зразки для ДНК-аналізу.

Останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки. За даними польської сторони, це станеться 30 серпня 2026 року - у 83-тю річницю подій. Того дня відбудеться панахида за загиблими.

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