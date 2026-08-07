Україна і Польща завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії у двох селах
На Волині завершилися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Українські та польські фахівці підняли останки жителів, які загинули у серпні 1943 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український інститут національної пам'яті та Інститут національної пам'яті Республіки Польща.
Ексгумацію провели фахівці ТзОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" спільно з польськими колегами - співробітниками Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Роботи тривали з 13 липня по 7 серпня.
Фаховий нагляд пошуковців та антрополога забезпечив Український інститут національної пам'яті. Місця поховань були визначені під час пошукових робіт ще у квітні цього року.
За даними української сторони, на території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 осіб, а на території Острівок - шести.
Фото: Ексгумаційні роботи у Острівках та Волі Островецькій (https://x.com/ipngovpl)
Ще один останок ексгумували біля кладовища навпроти меморіалу, проте період поховання досі встановлюють. Серед загиблих - чоловіки, жінки та діти.
Польська сторона повідомила, що загалом вилучено останки 55 людей, зокрема 26 дітей.
Також знайдено та збережено понад 300 особистих речей, а пошуки провели й у раніше недосліджених місцях.
Під час робіт відібрали зразки для ДНК-аналізу.
Останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки. За даними польської сторони, це станеться 30 серпня 2026 року - у 83-тю річницю подій. Того дня відбудеться панахида за загиблими.