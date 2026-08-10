У Польщі вимагають від України визнати Волинську трагедію "геноцидом" для вступу в ЄС

У Польщі вважають, що українці повинні переосмислити всі аспекти своєї історії для того, щоб вступити в Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву маршалка Сейму Польщі Влодзимежа Чажасти, передає "Rzeczpospolita".

Польща висуває умови Україні

Політик та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом відвідали українських дітей, які постраждали від війни. Школярі перебували у літньому таборі у Щавниці (Малопольське воєводство).

Чажасти заявив, що підтримує вступ України до ЄС. Проте наголосив, що Євросоюз - це демократія та цінності; а не просто "банкомат".

"Це також означає назвати геноцид геноцидом (Волинську трагедію - ред.). Це історія, і жоден народ не може уникнути історії", - наголосив він.

Криза в польсько-українських відносинах

Чажасти звернув увагу на нинішню кризу в польсько-українських відносинах та спричинену нею соціальну напруженість.

"Це ні до чого доброго не призведе. Я засуджую будь-яку погану поведінку як поляків стосовно українців, так і українців стосовно поляків", - заявив він.

Він додав, що також розмовляв зі Стефанчуком про історію, і це була "іноді приємна, іноді неприємна, але дуже чесна" розмова.

Чажасти також зазначив, що польсько-українські відносини мають будуватися на правді.

"5% усіх робітників у Польщі є українцями, і вони вносять 2,7% у ВВП країни", - каже він.

Чажасти також наголосив, що немає безпечної Польщі без безпечної України.

Раніше РБК-Україна писало, що Польща запропонувала Україні допомогу в організації майбутніх президентських або ж парламентських виборів. Йдеться про правову і логістичну допомогу, каже Чажасти.