Польща інтегрує комплекси Patriot у власну систему ППО

У Польщі продовжують створювати багаторівневу і інтегровану систему протиповітряної оборони. Наразі країна отримала комплекси Patriot від США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Маріуша Блащака.
"Система Patriot вже є в Польщі та буде інтегрована з польською протиповітряною обороною", - заявив міністр.
За його словами, наявність Patriot в Польщі означає завершення чотирирічного процесу очкування, а нове обладнання буде важливим елементом оборони. Блащак наголосив на важливості системи бойового управління IBCS для інтеграції систем захисту окремих рівнів. Також після включення літака F-35 до системи протиповітряної оборони армія отримає повний огляд ситуації, а Польща отримає унікальні в Європі умови безпеки.
"Комплекси Patriot стануть основою ЗРК середньої дальності Wisla, оборону малої дальності забезпечить система Narew, а ракети дуже малої дальності Piorun буде доповнено артилерійсько-ракетними комплексами Pilica", - заявив міністр.
Також Блащак наголосив, що польська система ППО вже на крок попереду від європейської системи протиповітряної оборони, про створення якої раніше говорили в Німеччині. Поки що Польща закупила дві батареї Patriot і намагається закупити ще шість - у травні вона звернулася до виробника в США із запитом.
Основним завданням системи ППО Польщі є боротьба з тактичними балістичними ракетами малої дальності (включаючи маневрові ракети), крилатими ракетами та пілотованими засобами повітряного нападу у всьому діапазоні швидкостей і висот, які використовуються тактичною авіацією, а також проти безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, що Нідерланди забирають із Словаччини батарею системи ППО Patriot.
Також раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав створити загальноєвропейську систему ПРО. За його словами, система забезпечуватиме захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.
Командувач Повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Інґо Ґерхарц підтримав ідею про створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони.
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