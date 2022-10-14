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Польша интегрирует комплексы Patriot в собственную систему ПВО

Фото: Польша интегрирует комплексы Patriot в собственную систему ПВО (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

В Польше продолжают создавать многоуровневую и интегрированную систему противовоздушной обороны. В настоящее время страна получила комплексы Patriot от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Мариуша Блащака.

"Система Patriot уже в Польше и будет интегрирована с польской противовоздушной обороной", - заявил министр.

По его словам, наличие Patriot в Польше означает завершение четырехлетнего процесса ожидания, а новое оборудование будет являться важным элементом обороны. Блащак отметил важность системы боевого управления IBCS для интеграции систем защиты отдельных уровней. Также после включения самолета F-35 в систему противовоздушной обороны, армия получит полный обзор ситуации, а Польша получит уникальные в Европе условия безопасности.

"Комплексы Patriot станут основой ЗРК средней дальности Wisla, оборону малой дальности обеспечит система Narew, а ракеты очень малой дальности Piorun будут дополнены артиллерийско-ракетными комплексами Pilica", - заявил министр.

Также Блащак подчеркнул, что польская система ПВО уже на шаг впереди европейской системы противовоздушной обороны, о создании которой ранее говорили в Германии. Пока Польша закупила две батареи Patriot и пытается закупить еще шесть - в мае она обратилась к производителю в США с запросом.

Основной задачей системы ПВО Польши является борьба с тактическими баллистическими ракетами малой дальности (включая маневровые ракеты), крылатыми ракетами и пилотируемыми средствами воздушного нападения во всем диапазоне скоростей и высот, используемых тактической авиацией, а также беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что Нидерланды забирают из Словакии батарею системы ПВО Patriot.

Также ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПРО. По его словам, система будет обеспечивать защиту Польши, стран Балтии, Нидерландов, Чехии, Словакии и скандинавских стран.

Командующий Воздушными силами Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц поддержал идею о создании общеевропейской системы противоракетной обороны.

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