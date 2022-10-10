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Нідерланди забирають із Словаччини батарею системи ППО Patriot

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Словаччина, Понеділок 10 жовтня 2022 21:43
Нідерланди забирають із Словаччини батарею системи ППО Patriot Фото: Нідерланди забирають із Словаччини батарею системи ППО Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди виведуть зі Словаччини одну із батарей ЗРК Patriot. Вони також скоротять кількість своїх солдатів у багатонаціональній бойовій групі НАТО у Словаччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Словаччини.

"Це рішення грунтується на оцінці ситуації з безпекою в Словаччині та регіоні в цілому", - заявили в міністерстві.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що у країни є домовленість із союзниками, що вони будуть тут стільки, скільки буде потрібно. Він повідомив, що країна зробили низку заходів безпеки, завдяки яким можна скоротити кількість техніки, а також союзних солдатів. Він подякував Нідерландам за присутність їх військових у вирішальний період.

"Зміни складу багатонаціональної бойової групи НАТО є закономірним витком розвитку ситуації та поставлених завдань. Відхід нідерландської системи не вплине на обороноздатність країни, а дві німецькі батареї продовжать виконувати свої завдання. Також в аеропорту Кухиня продовжує розміщуватись батарея системи Patriot збройних сил США", - йдеться у повідомленні.

У разі необхідності, нідерландська система може бути негайно передислокована до Словаччини, а кількість нідерландських солдатів знову може бути збільшена.

Нагадаємо, що у квітні США заявили про наміри розмістити у Словаччині ЗРК Patriot. Це відбулось на тлі поставки від Братислави до Києва зенітно-ракетної системи С-300.

Також стало відомо, що Україна перестала публічно вимагати у США висококласну зброю, таку як системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Grey Eagle.

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