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В Бундесвере поддерживают идею создания общеевропейской системы ПРО, - Bild

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Понедельник 29 августа 2022 22:10
В Бундесвере поддерживают идею создания общеевропейской системы ПРО, - Bild Фото: В Бундесвере поддерживают идею создания общеевропейской системы ПРО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Командующий Воздушных сил Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц поддержал идею о создании общеевропейской системы противоракетной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Особенно в области противовоздушной обороны и наземной поддержки ПВО европейцам, безусловно, есть смысл объединить свои силы", - заявил Герхарц.

По его словам, планируется закупка израильской системы противоракетной обороны Arrow 3. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Напомним, что ранее Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПРО. По его словам, система будет обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и скандинавские страны.

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