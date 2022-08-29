В Бундесвере поддерживают идею создания общеевропейской системы ПРО, - Bild

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По его словам, планируется закупка израильской системы противоракетной обороны Arrow 3. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2025 году.

"Особенно в области противовоздушной обороны и наземной поддержки ПВО европейцам, безусловно, есть смысл объединить свои силы", - заявил Герхарц.

Напомним, что ранее Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПРО. По его словам, система будет обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и скандинавские страны.

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